السجن المؤبد لـ3 متهمين بقتل شخص بسوهاج لخلافات على ملكية أرض

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة 3 أشخاص عاطلين عن العمل بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لاتهامهم بقتل آخر، والشروع في قتل آخر بسبب خلافات على قطعة أرض بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة ترجع يناير 2022

تعود أحداث الواقعة لشهر يناير من العام الماضي 2022، عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمتهمين «م.ف» و« أ.ع» و«خ.أ» تهمة قتل المجني عليه «م.أ» مع سبق الإصرار والترصد حيث عقدوا العزم وتربصوا له بمكان عودته من العمل وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية قاصدين إزهاق روحه، بينما شرعوا في قتل آخر «م.م» إلا أن خاب إثر جريمتهم.

كما واجه المتهمين تهمه إحراز أسلحة نارية وذخائر تستعمل على السلاح الناري، دون ترخيص وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.