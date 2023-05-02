محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الرابعة من مصنع إطارات السيارات

قال المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز، إن مصنع بيراميدز يعمل بكامل طاقته في بورسعيد بحجم استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه، و 1500 عامل، ويعد السابع عالميا في إنتاج إطارات السيارات بجميع أنواعها.

انتظام العمل داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة، تفقد فيها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بالجنوب والمهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

وقال المهندس إبراهيم جودة إن العمالة في المصنع سوف تصل لـ 3800 عامل مع الانتهاء من التوسعات الجارية ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع أنواعه.

4 مراحل لمصنع إطارات السيارات

وأكد محافظ بورسعيد أن زيارة مصنع بيراميدز تأتي في إطار الجولات المستمرة لمصانع المحافظة لمتابعة سير وانتظام العمل بالمصانع، وأشار محافظ بورسعيد أن مصنع بيراميدز تم إنشاؤه على أربع مراحل، لافتًا أنه يجرى العمل حاليا في المرحلة الرابعة وجاري الانتهاء منها في شهر سبتمبر المقبل.

أوضح أن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، منوهًا أن المصنع شهد تطورا كبيرا خلال 3 سنوات، ووصل لأربع مراحل، ويصدر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر لشباب مصر ورئيس مجلس إدارة المصنع، معربا عن فخره بتواجد هذا الكيان العالمي على أرض بورسعيد بأيادٍ مصرية واستثمارات مصرية، ولفت محافظ بورسعيد أننا نتابع اليوم ما يشهده المصنع من توسعات وتطورات، مشيدا بالتزام المستثمر بالخطة الموضوعة لتطوير العمل داخل المصنع، وتحقيق أعلى مستوى من الإنتاج والتصدير.

كافة الدعم للمستثمر الجاد

ولفت محافظ بورسعيد أننا نقدم كافة الدعم للمستثمر الجاد، ونعمل على تذليل أي شيء عقبات قد تواجهه، مؤكدا أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا، قائلا أن المصنع في أقل من 3 أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات.

وصرح محافظ بورسعيد بأن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية، ومنها المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز، ومصنع الغازات بجنوب بورسعيد، ومصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد إن الرئيس أصدر حزمة توجيهات داعمة للأيدي العاملة خلال عيد العمال، تأكيدًا على تقديم الدعم الكامل لعمال مصر، متطرقا للحديث عن مشروعات الشباب الصغيرة بجنوب بورسعيد و التي ساهمت في توفير صناعات متنزعة دعمت السوق المحلي، وشكلت مع الكيانات العملاقة نموذجا ساهم في رفع اسم مصر عاليا و توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.