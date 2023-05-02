رئيس الحكومة اللبنانية: الأمهات والأطفال الأكثر تأثرا بالأزمات في بلادنا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الأمهات والأطفال هما الفئتين اللتين تمثلان الشريحة الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالأزمات في لبنان، مؤكدًا أن تحسين ظروفهما الحياتية والاجتماعية من أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونيسف على السواء.

بحث الأوضاع الأمهات والأطفال في لبنان

جاء ذلك في كلمته اليوم خلال إطلاقه «المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في لبنان 2023» في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، بتعاون مشترك بين إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والنواب والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.

تعاون لبنان مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة

وأضاف ميقاتي، أن لبنان له تاريخ طويل من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، موضحًا أن لليونسيف بصمات إيحابية جدًا في الكثير من القطاعات الأساسية التي تخص الدولة اللبنانية والمجتمع المدني أيضًا.

واعتبر أن التعاون بين الحكومة اللبنانية واليونسيف اليوم يكتسب أهمية إضافية لكونه يحصل في زمن يشهد تقلبات وتراجعات حادة في الكثير من القطاعات، وبات فيها ضروريًا مواكبتها بأرقام وإحصاءات دقيقة، ليكون التعاون الحاضر والمستقبلي أكثر فعالية وتركيزًا على الأساسيات الأكثر إلحاحًا، ومنطلقًا من رؤية علمية واضحة.

وأوضح أن نجاح المشروعات المزمع تنفيذها مع اليونيسف يتوقف بدرجة كبيرة على توفر المعلومات والبيانات الإحصائية وتصحيح السياسات المتبعة وتطويرها، معتبرًا أن المسح يوفر عددًا كبيرًا من مؤشرات التنمية المستدامة للعام 2030.