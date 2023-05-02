تامر حسني في عيد ميلاد ابنتيه: «ربنا يخليكم لأجمل ماما بسمة في الدنيا»

حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة ابنتيه بعيد ميلادهما، وذلك عبر «ستوري» حسابه الخاص على «إنستجرام».

ونشر تامر حسني صورة لابنتيه تاليا وأماليا، وهما يرتديان «تي شيرت» مطبوع عليه صورته، سبق ونشرتها زوجته السابقة بسمة بوسيل، معلقا: «كل سنة وانتو طيبين يا حبايب قلبي، وربنا يخليكو ليا ولأجمل ماما بسمة في الدنيا».

تامر حسني ينفصل عن بسمة بوسيل

يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد أعلن مؤخرا انفصاله عن الفنانة بسمة بوسيل متمنيا لها كامل السعادة.

وخلال الفترة المقبلة ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد «تاج» الذي يخوض من خلاله تجربة السوبر هيرو، ويشارك فيه بجانب عدد من الفنانين، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبالفعل جرى الكشف عن البوستر الرسمي للعمل.