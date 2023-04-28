تامر حسني يشيد بالطفل آسر: «نجم مصر القادم»

نجاح كبير يحققه أصغر رابر في مصر، الطفل آسر حيث حققت أغنيته الأخيرة «بون بون» ما يزيد عن مليون ومائة ألف مشاهدة.

بون بون لـ آسر تخطت مليون مشاهدة

وكان تميز آسر في الغناء وراء تشجيع النجم تامر حسني له حيث كتب له عبر خاصية الستوري «يا آسر يا نجم مصر القادم ربنا يحميك يا حبيبي».

من جهة أخرى يستعد الرابر الصغير آسر لطرح أغنيتين جديدتين سيقوم بتصوير أحدها بطريقة الفيديو كليب والأخرى بطريقة الأنيميشن وهي أغنية طولي 100 مع المخرج إسلام الفولي.

الأغنية من كلمات وألحان طارق العزالي

الأغنية من كلمات وألحان طارق العزالي وإنتاج شركة سكوب أرت محمود جعفر وأحمد حمدي وسيتم طرحها خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الفنان تامر حسني أعلن اليوم بالاتفاق مع زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل خبر انفصالهما بعد زيجة دامت ما يقرب 12 عام، حيث نشرت بسمة الخبر وهو ما أعاد نشره تامر حسني عبر صفحته الشخصية.