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بسمة بوسيل تعلن طلاقها من تامر حسني: سيظل بيننا كل ود واحترام

كتب:

أبانوب رجائي
04:01 م | الخميس 27 أبريل 2023
تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

أعلنت بسمة بوسيل، عبر حسابها على منصة تبادل الصور «إنستجرام»، نبأ طلاقها رسميًا من الفنان تامر حسني.

وكتبت بسمة على إنستجرام: «جعلنا بينكم مودة ورحمة، ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك  يكتبلي كل الخير آمين يا رب».

رد تامر حسني على بسمة بوسيل

ورد تامر حسني عليها وكتب: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يابسوم سأظل الأب والأخ والسند الصديق، وفي حفظ الله».

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