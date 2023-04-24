تامر حسني يعلن بدء استعداده لفيلم تاج.. «أصعب عمل في حياتي»

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من تدريباته داخل الجيم استعدادا لفيلم تاج.

ونشر تامر حسني، صور التدريبات وعلق عليها: «تحضيرات وتمارين فيلم تاج، دعواتكم بجد أصعب فيلم بعمله في حياتي».

اعتذار مي عمر عن فيلم تاج

وفي فبراير الماضي، أعلنت الفنانة مي عمر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، اعتذارها عن فيلم تاج، قائلةً: «للأسف حصل تغييرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني أننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبا، وكل تمنياتي لتامر ولأسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق»؛ ليرد تامر حسني على منشورها: «هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة».