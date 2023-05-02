«أبو الغيط» يؤكد حرص الجامعة العربية على استقرار السودان وحماية شعبه

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته ومؤسساته، وهو ما ظهر جليا في القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين اليوم.

أبوالغيط يستقبل المبعوث الرئاسي السوداني

واستقبل أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، السفير دفع الله الحاج علي مبعوث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق له.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المبعوث الرئاسي السوداني نقل إلى الأمين العام رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني حول تطورات الوضع الجاري في السودان بما في ذلك الوضع العسكري على الأرض والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في فرض الأمن واستعادة السيطرة خاصة في العاصمة الخرطوم.

وأضاف أن المبعوث الرئاسي السوداني أكد الأهمية التي يوليها السودان لتفهم ودعم الدول العربية والجامعة لمجريات الأمور في بلاده، وحاجته إلى الدعم العربي للمؤسسات الشرعية فيه وبما يؤدي إلى استعادة الاستقرار.

أهمية التوصل لحل الأزمة في السودان

وقال المتحدث إن الأمين العام أكد أهمية التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، كما أعاد أبوالغيط التأكيد على استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم إلى السودان بهدف تحقيق أمن واستقرار السودان وحقن دماء أبنائه والحفاظ على وحدة أراضيه.