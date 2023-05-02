«الستات مايعرفوش يكدبوا» يبرز استضافة «الوطن» مؤتمر «تمرد» قبل إعلان 3 يوليو

استعرض برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «cbc» احتفال جريدة «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها، بحضور الزميلات سلوى الزغبي مدير تحرير موقع «هن»، ونانسي علي المحررة بقسم الرياضة، وماريان سعيد المحررة بقسم الفيديوجراف، وهبة هشام المذيعة بتلفزيون «الوطن» والمحررة بقسمي الحوادث والمتابعة الإخبارية.

واستعرض البرنامج صورة المؤتمر الصحفي لحركة تمرد بمقر جريدة «الوطن» قبل إعلان 3 يوليو الذي أنهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وصورة أخرى للدورة الرمضانية لكرة القدم، التي تقيمها الجريدة كعادة سنوية لها، وصورة أخرى للفريق النسائي لكرة القدم بالجريدة وهو يرفع كأس الدورة الرمضانية، وصورة أخرى من احتفال أسرة «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها.