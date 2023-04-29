محمود مسلم: نسعى في جريدة «الوطن» لترسيخ القيم المهنية والأخلاقية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الجريدة تعمل بشكل أعمق من مثيلاتها، سواء في تناول الأحداث أو التحليل الجيد لها، ومنها يستطيع القارئ الاستفادة ثم الإشادة بها مستقبلا، مشيرا إلى أن إدارته تسعى لترسيخ القيم المهنية والأخلاقية والتي تاهت في فترة من فترات السيولة.

مسلم: «الوطن» تقدم صحافة مهنية ورسالة سامية

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، على قناة CBC، أن الصحافة دائما ترغب في أن يكون المواطن أكثر وعيا، وذلك عبر تثبيت القيم المهنية والأخلاقية لدى المواطن القارئ، ليكون أكثر وعيا وارتباطا بوطنه، «دائما نحاول أن نؤكد أن الصحافة مهنة ورسالة سامية، جديرة بالاستمرار والمصداقية».

مسلم: وعندنا صحفيات وسيدات وبنات ليهم دور مؤثر

وتابع: «بشكر زمايلي منذ التأسيس، ياما ناس جت ومشيت وخرجت وراحت، لكن الجميع أصبح حلقة متصلة، والجيل السابق والحالي للوطن بيمثلوا رقم مهم في سوق الصحافة المصرية، وهم جيل واعي ومؤثر حقيقي، وعندنا صحفيات وسيدات وبنات لهم دور مؤثر، ومش بنعمل ده للزينة، لكن ده بسبب كونهم قادرات ومجتهدات ومبدعات ومميزات ويتحملن المسؤولية».