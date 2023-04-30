الإعلامي جابر القرموطي: تأثير جريدة «الوطن» موجود على الأرض

علق الإعلامي جابر القرموطي، على احتفالية جريدة «الوطن» بمناسبة مرور 11 عاما على تأسيسها، قائلا إنها واحدة من الصحف التي تأثيرها على الأرض موجود، وجزء كبير من الأحداث والتوثيق موجود في الجريدة.

وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، أن جريدة الوطن، نظمت اليوم احتفالية لمرور 11 عاما على تأسيسها الساعة 11 صباحا.

ولفت إلى أن الاحتفالية حضرها قيادات من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثل عمرو الفقي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، وكتيبة «الوطن» على رأسها الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الجريدة.