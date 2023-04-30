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عمرو خليل يهنئ «الوطن» بمرور 11 عاما على انطلاقها: جريدة تتمتع بالمصداقية

كتب:

محمد متولي
12:15 ص | الأحد 30 أبريل 2023
عمرو خليل

عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إن جريدة الوطن عزيزة على قلبه وعلى قلوب كل متابعيها، مشيرا إلى أن اليوم يصادف عيد ميلاد الجريدة الـ11، مؤكدا «الصحيفة تتمتع بالمصداقية».

عمرو خليل: أقول لصحفيي «الوطن» كل عام وأنتم بخير

وأضاف «خليل» خلال تقديمه لبرنامجه «من مصر» والمذاع على فضائية «CBC»، أن الجريدة وموقعها الإلكتروني نجحا في التعامل مع المواطنين من خلال الأخبار ومقالات كبار الكتاب والصحفيين في مصر، «بنقول لصحيفة الوطن ولصحفييها كل سنة وأنتم طيبين ويارب دايما من نجاح لنجاح».

وتابع: «وبمناسبة تلك الذكرى قامت الجريدة بإطلاق عنوان أنا الشعب، وفيها جرى رصد كل ما مر بالوطن الأم مصر خلال السنوات الماضية، حتى استطاعت الجريدة بالتعاطي والوصول لكل قرائها ومحبيها».

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