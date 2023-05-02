أحمد الطاهري عن الحوار الوطني: غدا ينطلق المسار الواضح للجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن غدا تنطلق أولى جلسات الحوار الوطني، «ساعات قليلة تفصلنا عن الجلسة الافتتاحية للحدث المصري الأهم والمسار الواضح للجمهورية الجديدة».

مناقشة المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمة حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه على مدار الحلقتين الماضيتين من البرنامج ناقشنا المحور السياسي والمحور الاجتماعي، واليوم نناقش المحور الاقتصادي.

ضيوف حلقة اليوم في برنامج «كلام في السياسة»

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والأستاذ سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ومقرر مساعد لجنة الصناعة.