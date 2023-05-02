ضمن برنامج زيارته للمحافظة.. د. أشرف صبحي يلتقي شباب وفتيات وأعضاء برلمان الشباب والشيوخ والكيانات الشبابية بمطروح في لقاء حواري موسع

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ مجموعة من شباب وفتيات وأعضاء برلمان الشباب والشيوخ والكيانات الشبابية بمحافظة مطروح ، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبري بمكتبة مصر العامة بالمحافظة، في إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، وفي إطار فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب، في نسخته الثانية، تحت شعار "فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب"، بتنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

جاء ذلك ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح، والتي بدأها أمس بختام اوليمبياد المحافظات الحدودية تحت رعاية السيد الرئيس، وكذلك تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة، بحضور من السادة الوزراء والمحافظين وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية والقيادات السياسية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

تخلل اللقاء، عرض فيديو توضيحي لإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفيديو عن إنجازات الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالمحافظة، وكلمات ترحيبية وتعريفية لرئيس برلمان شباب مصر، وممثل برلمان الشباب والشيوخ بمطروح، ومدربي ومتدربي وحدة تصدوا معنا والحوار الوطني للشباب، وكلمات السادة الحضور ممثل مجلس النواب بمطروح، ومحافظ الوادي الجديد ومطروح، ومستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، وختامًا الصور التذكارية وتبادل الدروع التذكارية.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلي تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة".

وأشار الوزير إلي أن خطة الشباب والرياضة تستهدف بناء أجيال من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج ونقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان في إطار سياسة حماية الأمن القومي وبث روح الولاء والانتماء، ووزارة الشباب والرياضة تعمل على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع.

وطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى برامج ومشروعات الوزارة التي تنفذها من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيراً إلي أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، علي المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل المحافظة، وحرصه الشديد علي تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشا مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس.

كما تحدث الوزير عن الدور الهام والحيوي الذي يقوم به برلمان شباب، نتيجة تكاتف قيادات الوزارة وعلي رأسها اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ومعهم مديري العموم، راندا البيطار، الدكتور محمد غنيم، وكافة العاملين بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى رئيس برلمان شباب مصر.

ومن جانبه، تحدث محافظ مطروح عن دور الشباب المصري في بناء الجمهورية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس، مشيداً بإنجازات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب داخل المحافظة، مقدمًا الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الكامل للمشروعات الشبابية والرياضة بالمحافظة.

وأشاد محافظ مطروح، بالحوار الوطني للشباب بتنفيذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، والذي يأتي في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.