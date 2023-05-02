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أيمن محسب: وثيقة ملكية الدولة منحة جديدة من الحكومة بتوجيه رئاسي

كتب:

محمود البدوي
08:24 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الدكتور أيمن محسب

الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة يمكن اعتبارها منحة جديدة من الحكومة، فهي تمكن مصر أخيرا من وضع خريطة استثمارية في الدولة، وهو مبني على تحقيق مصالح المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.

الدولة قررت التوسع في إنتاج السلع الأساسية

وأضاف «محسب»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة قررت التوسع في إنتاج السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وانسحبت من السلع التي يقال عنها «تكميلية» وستترك مجالا واسعا للقطاع الخاص في عصر الرأسمالية.

الدولة قررت التخارج من كل المشروعات التكميلية

ولفت إلى أن الدولة قررت أن تتخارج من كل المشروعات التكميلية خلال 3 سنوات، وطرح بعض الشركات في البورصة، وهذا لا يعني «بيع الدولة» كما يروج البعض، بل هو شراكة بالإدارة واستمرار في تعظيم الاستفادة من شركاتها.

السيسي لديه وعي بأهمية وجود بناء فكري لمسار الإصلاح

وذكر أن دعوة الرئيس السيسي للحكومة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، جاءت بالتزامن مع الحوار الوطني الذي يعتبر دعوة شجاعة في ظل الاضطرابات العالمية حولنا، وأحد أهم أدوات الديمقراطية الشعبية التي لم تحدث في تاريخ مصر، وهذا التزامن يعكس وعيا لدى الرئيس على أهمية وجود بناء فكري لمسار الإصلاح في مصر.

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بقلم محمود البدوي