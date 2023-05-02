زكي القاضي: انطلاق جلسات الحوار الوطني نقلة تاريخية عظيمة

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب، إن انطلاق الحوار الوطني، غدا، يمثل نقلة تاريخية عظيمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

نقلة نوعية

وأضاف «القاضي»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني يمثل نقلة نوعية، ومعه شهادة ضمان من الرئيس السيسي، بحضوره الجلسات النهائية، والتوصيات سترفع له، وتصدر على هيئة توجيهات وقرارات أو تنقل للبرلمان لإصدار التشريعات المكملة.

وأوضح أن 3 مايو يشكل يوما تاريخيا في حياة المصريين بانطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي سيحضرها مئات المواطنين الممثلين للقوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، وبالتالي لا بد من الجميع الاستيعاب بأن غدا يوم مهم للمصريين وليس فقط المشاركين أو اللجان المعنية.