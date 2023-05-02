رئيس حزب التجمع: الحوار الوطني ليس مباراة لإثبات وجهة نظر طرف في مواجهة الآخر

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني بدأ منذ دعوة الرئيس السيسي له، وهو حوار وطني وليس نخبويا أو مباراة لإثبات وجهة نظر البعض في مواجهة الآخر، ولكن جاء للتوافق من أجل الوطن في القضايا المطروحة بالحوار.

الحوار الوطني غير مسبوق في تاريخ مصر

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الحوار الوطني غير مسبوق في تاريخ مصر بأن يكون مفتوحا في كل الموضوعات، وتشارك فيه فئات المجتمع كافة، والبعض استصعب هذا الأمر في البداية من شركاء الحوار، والآخر رأى الخوض في المحور السياسي، وبالتالي سيتم الحسم في باقي المحاور.

لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون موارد

ولفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون موارد، كما لا يمكن الحديث عن حرية انتخابات مع الفقر أو الحديث عن حقوق المرأة والمواطنة في ظل بطالة كبيرة، وبالتالي تأتي أهمية المحور الاقتصادي.