رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس حزب التجمع: الحوار الوطني ليس مباراة لإثبات وجهة نظر طرف في مواجهة الآخر

كتب:

محمد عزالدين
07:38 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
سيد عبدالعال

سيد عبدالعال

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني بدأ منذ دعوة الرئيس السيسي له، وهو حوار وطني وليس نخبويا أو مباراة لإثبات وجهة نظر البعض في مواجهة الآخر، ولكن جاء للتوافق من أجل الوطن في القضايا المطروحة بالحوار.

الحوار الوطني غير مسبوق في تاريخ مصر

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الحوار الوطني غير مسبوق في تاريخ مصر بأن يكون مفتوحا في كل الموضوعات، وتشارك فيه فئات المجتمع كافة، والبعض استصعب هذا الأمر في البداية من شركاء الحوار، والآخر رأى الخوض في المحور السياسي، وبالتالي سيتم الحسم في باقي المحاور.

لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون موارد

ولفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون موارد، كما لا يمكن الحديث عن حرية انتخابات مع الفقر أو الحديث عن حقوق المرأة والمواطنة في ظل بطالة كبيرة، وبالتالي تأتي أهمية المحور الاقتصادي.

اقرأ المزيد:

زكي القاضي: انطلاق جلسات الحوار الوطني نقلة تاريخية عظيمة

رئيس «إرادة جيل»: الدعوة لعقد الحوار الوطني أحدثت انتعاشة بين الأحزاب

عماد الدين حسين: كل القضايا المطروحة في الحوار الوطني مهمة

«المستقلين الجدد»: الحوار الوطني نقطة انطلاقة حقيقية سياسيا واقتصاديا

رئيس «الاتحاد الديمقراطي»: الحوار الوطني غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية

رئيس حزب الريادة: المشاركون في الحوار الوطني يعبرون عن كل فئات المجتمع
بقلم محمد عزالدين