أحمد جلال: بعض الدول تطبق الخصخصة على طريقة «لا تقربوا الصلاة»

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء صغير من عنوان أكبر وهو «دور الدولة في الاقتصاد»، وحينما نتحدث عن هوية الاقتصاد المصري فهو مبني على السوق الحرة المنضبطة، وكلمة المنضبطة لا تقل أهمية عن حرية العرض والطلب، فالسوق تطلب حوكمة، ومحاربة الاحتكار.

وأضاف «جلال»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة ليس إلا جزءا يسيرا من دور الدولة في الاقتصاد، وأريد التأكيد على أن دور الدولة في صناعة السياسات أكثر أهمية في رأيي من ملكية الدولة لبعض المؤسسات.

الخصخصة مكونة من جزءين

وأوضح أنّه ألّف كتابًا بالتعاون مع لاري سامرز وزير المالية الأمريكية في عهد كلينتون، عن تجربة الخصخصة في 4 دول، إنجلترا والمكسيك وماليزيا والأرجنتين، فطلب منه تلخيص الـ600 صفحة، فلم يجد مثالا أقرب من آية «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»، بمعنى أن الخصخصة مكونة من جزءين، فالبيع فقط لا يجوز، لا بد أن تكمل تجربة الخصخصة بأن أموال البيع تؤسس بها أصولا جديدة أكبر.

العدالة الاجتماعية مبنية على مبدأ تكامل الفرص

وتابع بأن تجربة العدالة الاجتماعية مبنية على مبدأ تكامل الفرص، بمعنى توفير الصحة والتعليم وفرص العمل، هذه الثلاثة هي الأسس التي تجعل جميع المواطنين متساوين، وما يميزهم في ما بعد هو القدرات الفردية.