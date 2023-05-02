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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني حجر أساس «الجمهورية الجديدة»

كتب:

أحمد شوقي
07:54 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى 

- الحوار الوطني حجر أساس «الجمهورية الجديدة»

- استعدادات مكثّفة لانعقاد الجلسة الافتتاحية غدا.. و113 قضية على طاولة الحوار «بدون خطوط حمراء»

- نبدأ مرحلة جديدة لصالح المواطن.. واستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات أول المخرجات.. و12 جلسة تُعقد على مدار الأسبوع

- عمرو هاشم ربيع: أدعو لطرح مقترحات قابلة للتنفيذ.. وقرارات «العفو الرئاسي» بادرة طيبة للم الشمل شجعت المعارضة على المشاركة 

- 66 حزباً قدمت مقترحات.. وعلي الدين هلال: الدولة مهّدت الطريق للتوافق.. وكل القضايا مطروحة للنقاش دون خطوط حمراء.. وإيهاب الطماوي: لا حكر على رأي أو فكر داخل اللجان

- 8 لجان متخصّصة لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام.. وطلعت خليل: الإصلاح الاقتصادي ضرورة ولدينا أفكار ومقترحات لعلاج آثار وتداعيات الأزمة العالمية

- ملفات التعليم والصحة والشباب أولوية.. وهانيا شلقامي: نتعاون للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ وليس أحلاماً وشعارات.. وريهام الشبراوي: نركز على قضايا التماسك المجتمعي.. واستقبلنا مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية والحد من حالات الطلاق وحل مشكلات الرؤية والنفقة والحضانة 

- «الوطن» تسأل الناس: ماذا تريدون من الحوار الوطني؟.. والشارع: الأسعار وفرص العمل وتنمية المشروعات مطالب مشروعة.. وكرة القدم والرياضة آمال الشباب.. وأساتذة اجتماع: قضايا الصحة والتعليم والأسرة والتنمّر والبلطجة والعنف تستحوذ على اهتمامات المصريين

- «السيسي»: سياستنا الخارجية قائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها

- «مدبولي»: سرعة تشغيل المباني الخدمية في قرى «حياة كريمة»

- رئيس الوزراء: نتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين حياة 58 مليون مواطن 

- الرئيس لصحيفة يابانية: نؤيد تسوية النزاعات بالطرق السلمية.. ونسعى لوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار بالسودان

الصفحة الثانية

- «مسلم»: الشركة «المتحدة» صنعت صحوة في منظومة الدراما لاهتمامها بالتماسك الأسرى وقضايا المجتمع 

- رئيس «ثقافة الشيوخ»: «السوشيال ميديا» والتكنولوجيا من أسباب العنف المجتمعي.. ودور الإعلام إيجابي في تبصير المواطنين ومواجهة التنمر 

- وزير الإسكان: تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» بمدينة 15 مايو 

- الفريق أول محمد زكي يبحث التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع وزير دفاع اليمن

- «الجزار» يوجه بدفع العمل في المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات 

- الفريق أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي لإدارة الإشارة «أمان-2» 

- عالم المصريات: إنتاج «الوثائقية» فيلم عن الملكة «كليوباترا» فكرة رائعة لمواجهة تزييف التاريخ

- زاهي حواس: فيلم «نتفليكس» عنها محاولة فاشلة لتزييف الحضارة.. ولا يمكن منع عرض أي عمل في زمن السماوات المفتوحة

الصفحة الثالثة 

- الحوار الوطني.. حجر أساس «الجمهورية الجديدة»

- رسائل «السيسي»

- الاختلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية

- تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة 

- عبَرنا معاً التحديات السابقة وسنعبر ونجتاز أيضاً التحديات الحالية 

- نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل

الصفحة الرابعة

- «الأمناء»: انطلاق الجلسات اليوم بمشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني.. و113 قضية على مائدة المناقشات

- «عبدالقوي»: الجلسات ستبدأ عملياً الأحد المقبل 7 مايو 

- «أميرة»: لجان المحاور تغطي أغلب ما يدور في ذهن المواطن.. وأبرزها «الصحة والتعليم»

- عضو «الأمناء»: تقديم حلول جذرية لمشكلات المجتمع بتوافق كامل أبرز ضمانات النجاح 

- د. عمرو هاشم ربيع: نسعى لجمع الشمل.. ولن نُقصي رأياً أو نُهدر صوتاً

- قرارات «العفو» لعبت دوراً كبيراً في تشجيع المعارضة على المشاركة في الحوار

- أدعو الجميع لبناء مساحات توافق عامة وتغليب المصلحة الوطنية.. وطرح أفكار ومقترحات قابلة للتنفيذ 

الصفحة الخامسة

- المحور السياسي: 5 لجان و10 قيادات تدير مناقشات الإصلاح و66 حزباً قدمت مقترحات ورؤى جادة  

- مقرِّر المحور السياسي: سنناقش كل القضايا دون خطوط حمراء 

- د. علي الدين هلال: الدولة وفرت القاعدة الذهبية لنجاح الحوار.. ومهدت لتوافق الجميع

- الهيكل التنظيمي للحوار لا يقع تحت هيمنة طرف محدد وتشكيل مجلس الأمناء يتضمن تمثيل كل الأطياف

الصفحة السادسة

- المحور الاقتصادي: 8 لجان لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام 

- «واصل»: هدفنا التوافق على رؤية موحدة لإصلاح مالي شامل.. ونسعى لبناء شراكة حقيقية بين المواطن والدولة للوصول لنتائج فعالة.. و«محسب»: ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار لتسهيل إجراءات المستثمرين 

- مقرِّر لجنة الدَّين العام: لدينا مقترحات لعلاج آثار الأزمة العالمية

- طلعت خليل: هدفنا تخفيف نسبة البطالة.. وتحسين وضع العملة المحلية 

- نعمل على مد أجل سداد الديون دون فوائد والإصلاح السياسي يحقق انفراجة اقتصادية 

الصفحة السابعة

- المحور المجتمعي: 6 قضايا على طاولة الحوار و«التعليم والصحة والشباب» تتصدر المناقشات

- «شلقامي»: لا نعمل في جزر منعزلة واللجان تتعاون للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ.. «مجاهد»: النقاش على أرضية مشتركة يقود إلى نتائج واقعية 

- مقرِّر مساعد لجنة الأسرة: نركز على قضايا التماسك المجتمعي 

- د. ريهام الشبراوي: استقبلنا مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية والحد من الطلاق 

- نسعى للوصول لتشريعات تختصر مدة التقاضي في قضايا المرأة وتجميع الموضوعات المرتبطة بها في محكمة واحدة

الصفحة الثامنة

- خبراء: قضايا الصحة والتعليم والأسرة والتنمر والبلطجة والعنف تستحوذ على اهتمامات المصريين

- «هاشم»: نواجه تحولات اجتماعية كبيرة.. و«منصور»: عند تحليل اهتمام المواطنين بالقضايا المجتمعية تتضح أبعادها السياسية والاقتصادية

 

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بقلم أحمد شوقي