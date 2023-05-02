اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني حجر أساس «الجمهورية الجديدة»
كتب:
أحمد شوقي
07:54 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الحوار الوطني حجر أساس «الجمهورية الجديدة»
- استعدادات مكثّفة لانعقاد الجلسة الافتتاحية غدا.. و113 قضية على طاولة الحوار «بدون خطوط حمراء»
- نبدأ مرحلة جديدة لصالح المواطن.. واستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات أول المخرجات.. و12 جلسة تُعقد على مدار الأسبوع
- عمرو هاشم ربيع: أدعو لطرح مقترحات قابلة للتنفيذ.. وقرارات «العفو الرئاسي» بادرة طيبة للم الشمل شجعت المعارضة على المشاركة
- 66 حزباً قدمت مقترحات.. وعلي الدين هلال: الدولة مهّدت الطريق للتوافق.. وكل القضايا مطروحة للنقاش دون خطوط حمراء.. وإيهاب الطماوي: لا حكر على رأي أو فكر داخل اللجان
- 8 لجان متخصّصة لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام.. وطلعت خليل: الإصلاح الاقتصادي ضرورة ولدينا أفكار ومقترحات لعلاج آثار وتداعيات الأزمة العالمية
- ملفات التعليم والصحة والشباب أولوية.. وهانيا شلقامي: نتعاون للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ وليس أحلاماً وشعارات.. وريهام الشبراوي: نركز على قضايا التماسك المجتمعي.. واستقبلنا مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية والحد من حالات الطلاق وحل مشكلات الرؤية والنفقة والحضانة
- «الوطن» تسأل الناس: ماذا تريدون من الحوار الوطني؟.. والشارع: الأسعار وفرص العمل وتنمية المشروعات مطالب مشروعة.. وكرة القدم والرياضة آمال الشباب.. وأساتذة اجتماع: قضايا الصحة والتعليم والأسرة والتنمّر والبلطجة والعنف تستحوذ على اهتمامات المصريين
- «السيسي»: سياستنا الخارجية قائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها
- «مدبولي»: سرعة تشغيل المباني الخدمية في قرى «حياة كريمة»
- رئيس الوزراء: نتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين حياة 58 مليون مواطن
- الرئيس لصحيفة يابانية: نؤيد تسوية النزاعات بالطرق السلمية.. ونسعى لوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار بالسودان
الصفحة الثانية
- «مسلم»: الشركة «المتحدة» صنعت صحوة في منظومة الدراما لاهتمامها بالتماسك الأسرى وقضايا المجتمع
- رئيس «ثقافة الشيوخ»: «السوشيال ميديا» والتكنولوجيا من أسباب العنف المجتمعي.. ودور الإعلام إيجابي في تبصير المواطنين ومواجهة التنمر
- وزير الإسكان: تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» بمدينة 15 مايو
- الفريق أول محمد زكي يبحث التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع وزير دفاع اليمن
- «الجزار» يوجه بدفع العمل في المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات
- الفريق أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي لإدارة الإشارة «أمان-2»
- عالم المصريات: إنتاج «الوثائقية» فيلم عن الملكة «كليوباترا» فكرة رائعة لمواجهة تزييف التاريخ
- زاهي حواس: فيلم «نتفليكس» عنها محاولة فاشلة لتزييف الحضارة.. ولا يمكن منع عرض أي عمل في زمن السماوات المفتوحة
الصفحة الثالثة
- الحوار الوطني.. حجر أساس «الجمهورية الجديدة»
- رسائل «السيسي»
- الاختلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية
- تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة
- عبَرنا معاً التحديات السابقة وسنعبر ونجتاز أيضاً التحديات الحالية
- نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل
الصفحة الرابعة
- «الأمناء»: انطلاق الجلسات اليوم بمشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني.. و113 قضية على مائدة المناقشات
- «عبدالقوي»: الجلسات ستبدأ عملياً الأحد المقبل 7 مايو
- «أميرة»: لجان المحاور تغطي أغلب ما يدور في ذهن المواطن.. وأبرزها «الصحة والتعليم»
- عضو «الأمناء»: تقديم حلول جذرية لمشكلات المجتمع بتوافق كامل أبرز ضمانات النجاح
- د. عمرو هاشم ربيع: نسعى لجمع الشمل.. ولن نُقصي رأياً أو نُهدر صوتاً
- قرارات «العفو» لعبت دوراً كبيراً في تشجيع المعارضة على المشاركة في الحوار
- أدعو الجميع لبناء مساحات توافق عامة وتغليب المصلحة الوطنية.. وطرح أفكار ومقترحات قابلة للتنفيذ
الصفحة الخامسة
- المحور السياسي: 5 لجان و10 قيادات تدير مناقشات الإصلاح و66 حزباً قدمت مقترحات ورؤى جادة
- مقرِّر المحور السياسي: سنناقش كل القضايا دون خطوط حمراء
- د. علي الدين هلال: الدولة وفرت القاعدة الذهبية لنجاح الحوار.. ومهدت لتوافق الجميع
- الهيكل التنظيمي للحوار لا يقع تحت هيمنة طرف محدد وتشكيل مجلس الأمناء يتضمن تمثيل كل الأطياف
الصفحة السادسة
- المحور الاقتصادي: 8 لجان لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام
- «واصل»: هدفنا التوافق على رؤية موحدة لإصلاح مالي شامل.. ونسعى لبناء شراكة حقيقية بين المواطن والدولة للوصول لنتائج فعالة.. و«محسب»: ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار لتسهيل إجراءات المستثمرين
- مقرِّر لجنة الدَّين العام: لدينا مقترحات لعلاج آثار الأزمة العالمية
- طلعت خليل: هدفنا تخفيف نسبة البطالة.. وتحسين وضع العملة المحلية
- نعمل على مد أجل سداد الديون دون فوائد والإصلاح السياسي يحقق انفراجة اقتصادية
الصفحة السابعة
- المحور المجتمعي: 6 قضايا على طاولة الحوار و«التعليم والصحة والشباب» تتصدر المناقشات
- «شلقامي»: لا نعمل في جزر منعزلة واللجان تتعاون للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ.. «مجاهد»: النقاش على أرضية مشتركة يقود إلى نتائج واقعية
- مقرِّر مساعد لجنة الأسرة: نركز على قضايا التماسك المجتمعي
- د. ريهام الشبراوي: استقبلنا مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية والحد من الطلاق
- نسعى للوصول لتشريعات تختصر مدة التقاضي في قضايا المرأة وتجميع الموضوعات المرتبطة بها في محكمة واحدة
الصفحة الثامنة
- خبراء: قضايا الصحة والتعليم والأسرة والتنمر والبلطجة والعنف تستحوذ على اهتمامات المصريين
- «هاشم»: نواجه تحولات اجتماعية كبيرة.. و«منصور»: عند تحليل اهتمام المواطنين بالقضايا المجتمعية تتضح أبعادها السياسية والاقتصادية