اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني حجر أساس «الجمهورية الجديدة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحوار الوطني حجر أساس «الجمهورية الجديدة»

- استعدادات مكثّفة لانعقاد الجلسة الافتتاحية غدا.. و113 قضية على طاولة الحوار «بدون خطوط حمراء»

- نبدأ مرحلة جديدة لصالح المواطن.. واستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات أول المخرجات.. و12 جلسة تُعقد على مدار الأسبوع

- عمرو هاشم ربيع: أدعو لطرح مقترحات قابلة للتنفيذ.. وقرارات «العفو الرئاسي» بادرة طيبة للم الشمل شجعت المعارضة على المشاركة

- 66 حزباً قدمت مقترحات.. وعلي الدين هلال: الدولة مهّدت الطريق للتوافق.. وكل القضايا مطروحة للنقاش دون خطوط حمراء.. وإيهاب الطماوي: لا حكر على رأي أو فكر داخل اللجان

- 8 لجان متخصّصة لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام.. وطلعت خليل: الإصلاح الاقتصادي ضرورة ولدينا أفكار ومقترحات لعلاج آثار وتداعيات الأزمة العالمية

- ملفات التعليم والصحة والشباب أولوية.. وهانيا شلقامي: نتعاون للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ وليس أحلاماً وشعارات.. وريهام الشبراوي: نركز على قضايا التماسك المجتمعي.. واستقبلنا مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية والحد من حالات الطلاق وحل مشكلات الرؤية والنفقة والحضانة

- «الوطن» تسأل الناس: ماذا تريدون من الحوار الوطني؟.. والشارع: الأسعار وفرص العمل وتنمية المشروعات مطالب مشروعة.. وكرة القدم والرياضة آمال الشباب.. وأساتذة اجتماع: قضايا الصحة والتعليم والأسرة والتنمّر والبلطجة والعنف تستحوذ على اهتمامات المصريين

- «السيسي»: سياستنا الخارجية قائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها

- «مدبولي»: سرعة تشغيل المباني الخدمية في قرى «حياة كريمة»

- رئيس الوزراء: نتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين حياة 58 مليون مواطن

- الرئيس لصحيفة يابانية: نؤيد تسوية النزاعات بالطرق السلمية.. ونسعى لوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار بالسودان

الصفحة الثانية

- «مسلم»: الشركة «المتحدة» صنعت صحوة في منظومة الدراما لاهتمامها بالتماسك الأسرى وقضايا المجتمع

- رئيس «ثقافة الشيوخ»: «السوشيال ميديا» والتكنولوجيا من أسباب العنف المجتمعي.. ودور الإعلام إيجابي في تبصير المواطنين ومواجهة التنمر

- وزير الإسكان: تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» بمدينة 15 مايو

- الفريق أول محمد زكي يبحث التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع وزير دفاع اليمن

- «الجزار» يوجه بدفع العمل في المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات

- الفريق أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي لإدارة الإشارة «أمان-2»

- عالم المصريات: إنتاج «الوثائقية» فيلم عن الملكة «كليوباترا» فكرة رائعة لمواجهة تزييف التاريخ

- زاهي حواس: فيلم «نتفليكس» عنها محاولة فاشلة لتزييف الحضارة.. ولا يمكن منع عرض أي عمل في زمن السماوات المفتوحة

الصفحة الثالثة

- الحوار الوطني.. حجر أساس «الجمهورية الجديدة»

- رسائل «السيسي»

- الاختلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية

- تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة

- عبَرنا معاً التحديات السابقة وسنعبر ونجتاز أيضاً التحديات الحالية

- نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل

الصفحة الرابعة

- «الأمناء»: انطلاق الجلسات اليوم بمشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني.. و113 قضية على مائدة المناقشات

- «عبدالقوي»: الجلسات ستبدأ عملياً الأحد المقبل 7 مايو

- «أميرة»: لجان المحاور تغطي أغلب ما يدور في ذهن المواطن.. وأبرزها «الصحة والتعليم»

- عضو «الأمناء»: تقديم حلول جذرية لمشكلات المجتمع بتوافق كامل أبرز ضمانات النجاح

- د. عمرو هاشم ربيع: نسعى لجمع الشمل.. ولن نُقصي رأياً أو نُهدر صوتاً

- قرارات «العفو» لعبت دوراً كبيراً في تشجيع المعارضة على المشاركة في الحوار

- أدعو الجميع لبناء مساحات توافق عامة وتغليب المصلحة الوطنية.. وطرح أفكار ومقترحات قابلة للتنفيذ

الصفحة الخامسة

- المحور السياسي: 5 لجان و10 قيادات تدير مناقشات الإصلاح و66 حزباً قدمت مقترحات ورؤى جادة

- مقرِّر المحور السياسي: سنناقش كل القضايا دون خطوط حمراء

- د. علي الدين هلال: الدولة وفرت القاعدة الذهبية لنجاح الحوار.. ومهدت لتوافق الجميع

- الهيكل التنظيمي للحوار لا يقع تحت هيمنة طرف محدد وتشكيل مجلس الأمناء يتضمن تمثيل كل الأطياف

الصفحة السادسة

- المحور الاقتصادي: 8 لجان لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام

- «واصل»: هدفنا التوافق على رؤية موحدة لإصلاح مالي شامل.. ونسعى لبناء شراكة حقيقية بين المواطن والدولة للوصول لنتائج فعالة.. و«محسب»: ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار لتسهيل إجراءات المستثمرين

- مقرِّر لجنة الدَّين العام: لدينا مقترحات لعلاج آثار الأزمة العالمية

- طلعت خليل: هدفنا تخفيف نسبة البطالة.. وتحسين وضع العملة المحلية

- نعمل على مد أجل سداد الديون دون فوائد والإصلاح السياسي يحقق انفراجة اقتصادية

الصفحة السابعة

- المحور المجتمعي: 6 قضايا على طاولة الحوار و«التعليم والصحة والشباب» تتصدر المناقشات

- «شلقامي»: لا نعمل في جزر منعزلة واللجان تتعاون للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ.. «مجاهد»: النقاش على أرضية مشتركة يقود إلى نتائج واقعية

- مقرِّر مساعد لجنة الأسرة: نركز على قضايا التماسك المجتمعي

- د. ريهام الشبراوي: استقبلنا مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية والحد من الطلاق

- نسعى للوصول لتشريعات تختصر مدة التقاضي في قضايا المرأة وتجميع الموضوعات المرتبطة بها في محكمة واحدة

الصفحة الثامنة

- خبراء: قضايا الصحة والتعليم والأسرة والتنمر والبلطجة والعنف تستحوذ على اهتمامات المصريين

- «هاشم»: نواجه تحولات اجتماعية كبيرة.. و«منصور»: عند تحليل اهتمام المواطنين بالقضايا المجتمعية تتضح أبعادها السياسية والاقتصادية