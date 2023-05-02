أيمن محسب لـ«كلام في السياسة»: برنامج الإصلاح أنقذ المصريين من كوارث

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إنّه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لكنا وقعنا في مشكلة كبيرة وقت أزمة كورونا.

الوضع الحالي لم يؤثر على المصريين لأنهم كانوا جاهزين

وأوضح، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي حين قال إنه يأخذ من شعبيته مقابل القرارات الجريئة فهذه رؤية مستقبلية سليمة، فالوضع الآن الذي استيقظ عليه العالم فجأة بعد الحرب الأوكرانية لم يؤثر في المصريين كثيرا لأنهم جاهزون ومستعدون لذلك.

هناك تحديات لا ينتبه لها الشعب كثيرا

ولفت إلى أن هناك تحديات لا ينتبه لها الشعب كثيرا، مثل النمو السكاني الكبير جدا في مصر، واستقبال مصر للعديد من الضيوف الفارين من الصراعات في بلادهم.