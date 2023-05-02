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الحوار الوطني حجر أساس «الجمهورية الجديدة».. (ملف خاص)

كتب:

إمام أحمد
08:23 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مرَّ عام على الدعوة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، 26 أبريل 2022، عقد مجلس الأمناء منذ تشكيله فى يوليو من العام الماضى 23 اجتماعاً بعدد ساعات انعقاد تجاوزت 200 ساعة خلال تلك المدة.. انتهت فترة التحضيرات الأولى ووضعت اللمسات النهائية ووصلت الرحلة أخيراً إلى محطة الانطلاق الفعلى.

فى الثالثة من مساء اليوم، تنطلق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، وسط مشاركة واسعة لكافة القوى السياسية والوطنية.. المؤيدين والمعارضين، اليسار واليمين والوسط، الشباب وأصحاب الخبرات، الجميع يجلس على طاولة واحدة لمناقشة قضايا الحوار الوطنى.

تتنوع قضايا الحوار بين محاور رئيسية ثلاثة، هى: المحور السياسى، والمحور الاقتصادى، والمحور الاجتماعى، ويبلغ عددها الإجمالى 113 قضية، تتطرق إلى كافة الدوائر المهمة تحت سقف سياسى مفتوح ودون خطوط حمراء فى التعبير عن الرأى، دعماً من إرادة سياسية مؤمنة بالتنوع والتعدد وضرورة التوافق.

الجميع يجلس اليوم فى لحظة تاريخية فارقة.. لحظة تأسيس لمستقبل وخروج من ماضٍ صعب، الجميع يشارك بفاعلية فى هذه اللحظة إلا مَن تورَّط فى عنف أو تلطخت يده بدماء، فلا مكان فى «الجمهورية الجديدة» لمن اعتقد أن السلاح حل، وأن الإرهاب طريق لفرض الإرادة.

«الوطن» ترصد فى ملف شامل وتوثيقى عن الحوار الوطنى كل استعدادات «مجلس الأمناء» والخطوات التى قطعها على مدار نحو عام للوصول إلى هذه اللحظة، كما تسلط الضوء على قضايا المحاور الرئيسية الثلاثة المطروحة على طاولة الحوار، أملاً فى صناعة «مساحات مشتركة» قائمة على التوافق وليس المغالبة، وتؤسس للجمهورية الجديدة.

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.