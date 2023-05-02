شكاوى مجلس الوزراء.. إليك طرق تقديم البلاغات للمنظومة الموحدة

رقم شكاوى مجلس الوزراء ورقم حماية المستهلك، من بين الوسائل التي حددتها الحكومة للإبلاغ عن المخالفات أو التجار أو عدم الحصول على الخدمة التي تقدمها المصلحة الحكومية، وتستقبل الشكاوى من المواطنين حيث يتم فحصها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الخدمة أو تعقب من يثبت تورطهم في التلاعب بالأسعار.

منظومة شكاوى مجلس الوزراء

وأَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذات اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.

رقم شكاوى مجلس الوزراء ورقم حماية المستهلك

يمكن للمواطنين التقدم بشكاوى لمجلس الورزاء وحماية المستهلك عن طريق الأرقام التالي، أو عن طريق الرابـــــط.

- 16528 رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية أو شكاوى مجلس الوزراء.

- 19588 رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

شكاوى حماية المستهلك للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار

يواصل جهاز حماية المستهلك استقبال شكاوى المواطنين، بعد أن يقدم الشاكي الأوراق والمستندات المطلوبة التي تدعم صحة الشكوى أو يتم توجيهه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدته في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديمها.

كل ما تود معرفته عن كيفية تقديم شكوى في حماية المستهلك؟

- رقم الخط الساخن هو 19588.

- يمكن أيضا الاتصال لتقديم أي شكاوى لجهاز حماية المستهلك من واتس آب على رقم «01577779999»

- أتاح جهاز حماية المستهلك إرسال الشكاوى إلكترونياً من خلال الرابط المخصص لذلك.

- أيضًا لمكن لأي مواطن إرسال أي شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال الفاكس على رقم 0233055753

المستندات المطلوبة لتقديم الشكوي

تطالب الأجهزة الحكومية إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882

البيانات المطلوبة لتقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة وفي حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تحتوي الشكوى على المستندات الأساسية وهي:

- بيانات الشاكي.

- صورة البطاقة.

- الفاتورة.

- الضمان.

- المستندات الإضافية وهي إيصال الصيانة إن وجد.

البيانات المطلوبة لتقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات

- بيانات الشاكي

- صورة البطاقة

- الفاتورة

- الضمان