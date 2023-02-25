البحر الأحمر: حسم 100% من شكاوى المواطنين عبر منظومة مجلس الوزراء

أعلنت محافظة البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم السبت، بأن الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب والوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، وكذلك مديرية التنظيم والإدارة، ومديرية الزراعة، ومديرية الشباب والرياضة، استجابت بنسبة 100% للشكاوى الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء .

منظومة الشكاوى بالبحر الأحمر

وأفاد اللواء أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد ،في بيان صحفى تلقى 326 شكوى عن طريق منظومة الشكاوى الموحدة، وجرى البحث والرد على 274، وجارى الرد على 52 شكوى، خلال شهر فبراير الجارى .

وأضاف أيمن محمد مدير إدارة الشكاوى، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أَنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.

محافظ البحر الأحمر منظومة الشكاوى قناة تواصل

ومن جانبه وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الشكر للجهات التي حققت نسبة 100% من الشكاوى بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة