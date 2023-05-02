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رئيس حزب التجمع: نجاح الحوار الوطني ضرورة.. ولا توجد فرصة للفشل

كتب:

محمد عزالدين
08:49 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
سيد عبد العال

سيد عبد العال

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الجهد الذي بذل على مدار عام كامل للتحضير للحوار الوطني يعتبر جهدا حواريا، ويشير إلى أن القائمين على الحوار يضعون صوب أعينهم أن النجاح ضرورة.

الوصول لبرنامج وطني

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه جرى التوافق على أن مخرجات الحوار تعبر عن الوصول لبرنامج وطني للعمل في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

لا يوجد فرصة للفشل

وأشار إلى أن الحوار الوطني سينجح ولا توجد فرصة للفشل لأن المطلوب برنامج عمل وطني اقتصادي اجتماعي يعبر عن توافق كل قوى المجتمع بمكوناته السياسية والاجتماعية.

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