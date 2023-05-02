مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة قادمة من طاجيكستان على متنها 165 راكبا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الموسم السياحي الصيفي بدأ في مدينة شرم الشيخ، متوقعا انتعاشة سياحية كبيرة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل اليوم طائرة شركة اير فريتر قادمة من مطار طاجيكستان بأوزباكستان للمرة الأولى على متنها 165راكب.

رش الطائرة بالمياه.

نشرت الشركة المصرية المطارات علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مصور لاستقبال مطار شرم الشيخ الدولي الطائرة بتقليد رش المياه Water Salute تعبيرا عن الترحيب بالطائرة الجديدة وقام فريق العمل بالمطار باستقبال الركاب وتسهيل إجراءات الوصول وتقديم التحية وتمنياتهم بقضاء رحلة سعيدة بشرم الشيخ.

ذكر بيان نشرته الشركة المصرية المطارات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه من المقرر تسيير الرحلة بواقع مرة أسبوعيا، بهدف تنشيط السياحة القادمة لمصر من جهات جديدة بالموسم الصيفي الحالي.

100 ألف سائح

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن استقبال مطار شرم الشيخ الدولي لنحو 100 ألف سائح خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أنه جرى تطوير المطار وزيادة سعته ليستوعب 10 ملايين سائح سنويا، لافتًا إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي أصبح واحدا من أهم المطارات الخضراء والصديقة للبيئة في الوقت الحالي على مستوى العالم.