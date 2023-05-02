علي الدين هلال: الدولة وفرت القاعدة الذهبية لنجاح الحوار الوطني.. ومهدت لتوافق الجميع «حوار»

قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية الذى اختير مقرراً للمحور السياسى ضمن الحوار الوطنى، إن الدولة المصرية شهدت طوال الفترة الماضية العديد من الحوارات، لكن جميعها كانت تقع تحت هيمنة طرف ضمن أطراف الحوار، وجلساتها النقاشية كانت تتناول موضوعاً محدداً بإطار مضبوط.. وإلى نص الحوار.

ما ضمانات نجاح الحوار الوطنى؟

- القاعدة الذهبية للحوار الوطنى تتمثل فى التوافق بين جميع أطراف الحوار بعد تمثيل آرائهم بشكل شامل ومتوازٍ، كما أن جميع أطراف الحوار «الدولة والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة للحكومة» عمدت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الحوار، والخروج منه بتوصيات من شأنها معالجة القضايا التى تهم المجتمع.

كيف تجرى المناقشات داخل المحور السياسى؟

- نناقش كل القضايا السياسية دون خطوط حمراء، ولدينا لجان فرعية نوعية عددها 5 لجان، هى: الأحزاب السياسية والمحليات ومباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى وحقوق الإنسان والنقابات. وكل هذه القضايا نناقشها بحرية تامة، والكلام مفتوح أمام الجميع، ونرحب بكافة آراء ومقترحات القوى السياسية على اختلاف تنويعاتها.

كيف ستكون طبيعة الجلسات؟

- جلسات الحوار الوطنى ستكون متتالية للمحاور، ومتوازية للجان، وبمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً، بمعنى أنه ستكون البداية بالمحور السياسى، يليه الاقتصادى نهاية بالاجتماعى، على أن تعمل لجان كل محور بشكل متوازٍ فى اليوم المحدد لها، والخروج فى نهاية كل يوم بتوصيات وتقارير تجاه الملفات التى تناقشها اللجان، ليتم طرحها أمام الرأى العام بوسائل الإعلام ومناقشتها خلال اليوم الفاصل قبل بدء يوم المحور التالى.

الهيكل التنظيمي للحوار لا يقع تحت هيمنة طرف محدد وتشكيل مجلس الأمناء يتضمن تمثيل كل الأطياف

ما الفارق بين الحوار الحالى وما سبقه من حوارات؟

- الفرق بين الحوار الوطنى الحالى وما سبقه من حوارات يتمثل فى أن الحوار الوطنى الحالى لا يقع تحت هيمنة طرف محدد من أطراف الحوار، على خلاف الحوارات السابقة، فضلاً عن تنوع مضمونه وشموليته تجاه كافة قضايا المجتمع، حيث إنه يشتمل على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون أى قيود أو محددات، بخلاف الحوارات الماضية التى كانت تعقد من أجل مناقشة موضوع محدد وقضية محددة.

ما رأيك فى طريقة تشكيل مجلس أمناء الحوار ومقرِّرى اللجان ومساعديهم؟

- مجلس أمناء الحوار الوطنى المكون من 19 عضواً جرى تشكيله بشكل متوازٍ ودقيق، ليشتمل على كافة أطراف المجتمع المصرى دون أى إقصاء، كما أن لجان الحوار اشتملت على جميع القوى الوطنية وذلك فى إطار الاستماع لجميع الآراء دون أى إقصاء أو تفضيل رأى على آخر، وانتفاء ما هو أصلح.

ما هى أبرز قضايا المحور السياسى؟

- المحور السياسى فى الحوار الوطنى يستحوذ على 5 لجان، وهى: لجنة عن المحليات والإدارة المحلية تستعرض موضوع قانون المجالس المحلية الجديد الذى لم يصدر حتى الآن، ووجهات النظر المقترحة تجاهه، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية وسبل التوجه نحو مزيد من اللامركزية الخاصة بالحكم المحلى.

كما أن هناك لجنة التمثيل السياسى والممارسة السياسية وإطار النظام الانتخابى خلال الفترة المقبلة.. بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية والدوائر والهجين، وضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين، إضافة إلى لجنة حقوق الإنسان والتى تختص بمناقشة عدة قضايا مهمة، من بينها حرية التعبير والفكر وقضايا الحبس الاحتياطى والإجراءات الاحترازية بعد الإفراج عن المعتقلين ومراكز التأهيل ودعاوى التعذيب، بما يتوافق مع إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فضلاً عن مناقشة أبرز قضايا النقابات وسبل دمجها لوضع السياسة العامة بالملف الذى تختص به كل نقابة، وحيثيات دعم العمل وسبل توسيع أنشطته على أرض الوطن، خاصة أن القيادة السياسية أولته اهتماماً كبيراً على مدار الفترة الماضية، وظهر ذلك فى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2021 عام العمل الأهلى، الذى كان الهدف منه توسيع نطاق العمل الأهلى على كافة ربوع مصر.الحياة الحزبية

الحياة الحزبية

لا شك أن الحياة الحزبية فى مصر تعانى من حالة ضعف شديد على أرضية الساحة السياسية، وتحتاج إلى إعادة تنشيط، وستقوم لجنة الحوار بالمحور السياسى بحصر شامل لكافة المشكلات التى تعانى منها الأحزاب، والعمل على وضع خطة واضحة لتلافى تلك المشكلات بتوافق جميع الجهات المعنية المشاركة داخل اللجنة.