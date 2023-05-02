مراسم تتويج الملك تشارلز.. «الملكيون» يخيمون في طريق قصر باكنغهام

قبل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، بدأ عدد من المشجعين الملكيين في التخييم على جانبي الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر باكنغهام قبل عدة أيام من المناسبة الكبرى، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا».

مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وتعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث هي الحدث الكبير المنتظر يوم السبت المقبل، لكن المعجبين المتفانين قالوا إنهم يريدون تأمين أفضل منظر لمشاهدة المواكب خلال الحدث التاريخي، وقال أحدهم إنه يفعل ذلك من أجل «الملك والبلد».

ومن المقرر أن تقام مراسم تتويج الملك تشارلز في 6 مايو 2023 في دير وستمنستر في لندن، يتضمن حفل التتويج وضع التاج على رأس الملك، وبذلك يمنح الملك لقب رئيس كنيسة إنجلترا وهذا التتويج سيشير إلى بداية سلطاتهم وألقابهم الخاصة.

وسيتعين على الملك ارتداء مجموعة أخرى من التيجان وهو يضع تاج سانت إدوارد ويرتدي تاج إمبريال ستيت لتحية شعب لندن من شرفة قصر باكنجهام.

تكلفة تتويج الملك تشارلز ضعف «إليزابيث»

وبما أن تتويج الملك تشارلز الثالث هو شأن دولة، فإن الحكومة البريطانية ستدفع جميع النفقات، ومن المتوقع أن يتكلف تتويج الملك نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

والتكلفة المقدرة لتتويج الملك تشارلز الثالث هي ضعف تكلفة تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953، وبالتالي، يمكن إعطاء سياق حول حجم النفقات التي يمكن تكبدها.

والاستعدادات في اللحظة الأخيرة للتتويج جارية، بما في ذلك التدريبات مع الأفراد العسكريين البريطانيين على ظهور الخيل وتلميع المدربين الكبار، وسيغطي مسار التتويج رحلة 1.3 ميل، بما في ذلك التوقفات في ساحة الطرف الأجر، والقاعة البيضاء، وميدان البرلمان، ودير وستمنستر، وستشمل قائمة الضيوف العائلة المالكة الأوروبية وكبار الشخصيات الأجنبية والسياسيين وأفراد الجمهور المعترف بهم لخدمة المجتمع.