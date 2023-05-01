كرسي الملك تشارلز الثالث أثناء حفل تتويجه.. عمره 700 عام

قال قصر باكنجهام إنه سيتم استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية لتتويج ملك بريطانيا تشارلز، يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو في الوقت الذي كشف فيه عن أحدث تفاصيل حدث سيكون مليئا بالأبهة والمهرجان، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

كرسي الملك تشارلز الثالث

ومن المقرر استخدام كرسي القديس إدوارد التاريخي، الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 700 عامًا واستخدم لأول مرة لتتويج الملك إدوارد الثاني في عام 1308، في لحظة تتويج تشارلز، بالإضافة إلى ذلك، سيجلس الملك وزوجته الملكة كونسورت كاميلا في ما يسمى كراسي العقارات والعرش في نقاط مختلفة خلال الخدمة، حسبما قال القصر في بيان.

وقال القصر إن كراسي العقارات التي سيتم استخدامها خلال الأجزاء الأولى من الخدمة وتتويج كاميلا صنعت لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث في عام 1953.

تشارلز وكاميلا على كرسي العرش

وسيجلس تشارلز وكاميلا أيضًا على كراسي العرش خلال بعض أجزاء التتويج، وتم تصميم هذه الكراسي لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث، التي عُرفت لاحقًا باسم الملكة الأم.

وقال القصر إن كراسي العقارات وكراسي العرش من المجموعة الملكية «تم حفظها وترميمها وتكييفها حسب الاقتضاء».