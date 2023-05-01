ضيوف حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. يتخطون 2200 شخص

قال قصر باكنجهام، اليوم، إن أكثر من 2200 شخص سيكونون ضيوف لحفل التتويج للملك تشارلز الثالث، بينهم ممثلون دوليون من 203 دول فضلا عن عمال مجتمعيين وخيريين.

ضيوف حفل التتويج للملك تشارلز الثالث

وقال القصر، في بيان، إن المصلين في وستمنستر أبي بلندن يوم السبت 6 مايو، سيكون أيضا من ضيوف لحفل التتويج للملك تشارلز الثالث، الفائزين بجائزة نوبل وممثلين دينيين ورؤساء دول ووزراء خارجية.

وقال البيان إنه بالإضافة إلى ضيوف حفل التتويج للملك تشارلز الثالث، سيتمكن 400 شاب يمثلون المنظمات الخيرية من مشاهدة خدمة التتويج والمواكب من داخل كنيسة القديسة مارغريت، بجوار الدير.

وكان القصر ينشر بشكل مطرد تفاصيل تتويج تشارلز، والذي من المقرر أن يكون أصغر من حيث الحجم من والدته الملكة إليزابيث في عام 1953 لكنه لا يزال مليئًا بالأبهة والمهرجان، مما يعكس التقاليد التي يعود تاريخها إلى 1000 عام.

حضر أكثر من 8200 ضيف حفل تتويج الملكة إليزابيث

وحضر أكثر من 8200 ضيف حفل تتويج الملكة إليزابيث، والذي أقيم أيضًا في وستمنستر أبي، وفقًا لموقع العائلة المالكة على الإنترنت، وتوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 96 عامًا.

وقال القصر كذلك إن مجموعة من الكراسي التاريخية ستستخدم لتتويج الملك تشارلز الثالث خلال الحفل يوم السبت، من المقرر استخدام الرئيس التاريخي للقديس إدوارد، الذي تم إنشاؤه قبل أكثر من 700 عام، لتتويج الملك تشارلز الثالث، وتم استخدام الكرسي لأول مرة لتتويج الملك إدوارد الثاني عام 1308.