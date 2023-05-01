«س و ج»... كل ما تحتاج لمعرفته حول تتويج الملك تشارلز الثالث

مع وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في منزلها الريفي بالمورال في سبتمبر الماضي، تم تسمية ولي العهد الأمير تشارلز ملكاً على بريطانيا، والآن بعد شهور من التحضيرات والاستعدادات، يترقب البريطانيون تتويج الملك الجديد وسط أجواء احتفالية في وقت لاحق مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أنه سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميًا في احتفال رائع وديني للغاية، يوم السبت 6 مايو الجاري، وسيتجمع الآلاف في ويستمنستر أبي والشوارع المحيطة بوسط لندن، للاستمتاع بعرض رائع للمهرجان البريطاني.

ماذا يعني تتويج ملك جديد لبريطانيا؟

يأتي تتويج الملك تشارلز بعد فترة حزينة أعقبت وفاة الملكة إليزابيث، حيث تجمع البريطانيون قبل نحو 8 شهور، لتوديع الملكة صاحبة أطول فترة من الجلوس على عرش بريطانيا، ليأتي تتويج الملك الجديد بمشاعر مختلفة، في لحظة احتفال عام بالملك الجديد، وسيكون مشهدًا رائعًا يحضره شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم، ويشاهده المليارات.

وكلمة «تتويج» مشتقة من الكلمة اللاتينية «corona» التي تعني التاج، لكنها أكثر بكثير من مجرد وضع التاج على رأس الملك الجديد، وإنما تعبر عن اجتماع رمزي للنظام الملكي والكنيسة والدولة لطقوس دينية، يعهد خلالها الملك بالله والبلد.

وقال قصر باكنجهام إنه «سيعكس دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل، بينما يتجذر في التقاليد القديمة والمهرجانات»

متى يبدأ تتويج الملك تشارلز؟

من المقرر أن يبدأ حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في الساعة 11 صباحًا، 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي، يوم السبت 6 مايو، وتستمر المراسم حتى 5 مساءً، ومن المتوقع أن يكون تتويج تشارلز أقصر من تتويج والدته قبل سبعة عقود، في ذلك الوقت، استمر الحفل الذي كان أول حدث ملكي مباشر يتم بثه على التليفزيون لأكثر من ثلاث ساعات.

وهذه المرة، يقترح العديد من الخبراء أنه من المحتمل أن يكون أقرب إلى ساعتين، وظلت عمليات التتويج كما هي إلى حد كبير لأكثر من 1000 عام ويعتمد المنظمون على هذا الهيكل، لذلك هناك الكثير لتجاوزه.

ماذا يحدث خلال خدمة التتويج؟

سيقيم رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، الحفل، والعناصر الأساسية للخدمة هي التعريف والقسم والدهن والتنصيب والتتويج والتكريم، التعريف هو عندما يقف صاحب السيادة في مسرح الدير ويقدم نفسه للشعب، بعد أداء قسم التتويج وهو تعهد بالحكم وفقًا للقانون، وممارسة العدالة برحمة، والحفاظ على كنيسة إنجلترا ويتم مسح الملك بالزيت المقدس من قبل رئيس الأساقفة.

وتعتبر هذه اللحظة الجزء الأكثر قدسية في الخدمة ولم يتم بثها في عام 1953، قبل يوم تشارلز الكبير، كما أوضح رئيس الأساقفة ويلبي سبب عدم رؤيتنا للملك أيضًا، وكتب في برنامج الهدايا التذكارية الرسمي أن اللحظة هي «رمز لتكليف الشعب بمهمة خاصة يحتاج إليها الله».

وأضاف: «إنها لحظة ينفصل فيها الملك عن الخدمة: خدمة شعب هذا البلد، وخدمة الله».

الجزء التالي هو التنصيب، عندما يرتدي صاحب السيادة أردية تتويج مقدسة ويقدم برموز النظام الملكي: الجرم السماوي وخاتم التتويج والصولجانات وغيرها.

ومع قرب نهاية الحفل، يتم وضع تاج القديس إدوارد على رأس الملك قبل أن يشق الأمراء والأقران طريقهم إلى الملك لتقديم احترامهم فيما يعرف باسم التكريم. يعتقد بعض المؤرخين أنه قد يتم تعديل العناصر لتعكس المجتمع المعاصر، ولكن من المحتمل أن تظل الغالبية حاضرة.

أي تاج سيستخدمه الملك تشارلز؟

تتميز الخدمة ببضع قطع من شعارات التتويج المقدسة، لكن لنتحدث عن التيجان، لقد ذكرنا بالفعل تاج القديس إدوارد، يعتبر المحور لأنه يستخدم في لحظة التتويج بالضبط، وتم صنعه لتشارلز الثاني في عام 1661 بعد استعادة النظام الملكي في العام السابق، ويُعتقد أن سلفها في العصور الوسطى الذي ذاب في عام 1649 يعود إلى الملك الإنجليزي في القرن الحادي عشر، إدوارد المعترف.

إنها ليست نسخة طبق الأصل من التصميم السابق ولكنها تتبع النسخة الأصلية التي تتميز بأربعة صلبان باتيه وأربعة فلور دي ليس وقوسين، مصنوع من الذهب الخالص، ومزين بـ 444 حجرًا ثمينًا بما في ذلك الياقوت والجمشت والياقوت والأحجار الكريمة الأخرى وهو مزود بغطاء مخملي أرجواني وشريط من الفرو، تاريخيًا، كان من المفترض أن يظل في وستمنستر أبي، لذلك تم إنشاء تاج ثان للملك للتآكل من الدير.

وهذا التاج الثاني هو تاج الدولة الإمبراطوري، والذي سيكون الكثيرون على دراية به لأنه غالبًا ما يستخدم في المناسبات الاحتفالية مثل الافتتاح الرسمي للبرلمان، يتميز بـ 2868 ماسة مبهرة، بما في ذلك كولينان الضخم والذي تم صنعه في عام 1937 وهو نسخة قريبة من تاج الدولة الإمبراطوري السابق للملكة فيكتوريا، وكانت الأقواس في تصميمها تهدف إلى إثبات أن إنجلترا لم تكن خاضعة لأي قوة أرضية أخرى.

وبمجرد انتهاء العناصر الروحية للخدمة، سيتوجه الملك تشارلز وكاميلا إلى كنيسة القديس إدوارد، وهي مزار حجري في قلب الدير، حيث سيضع الملك تاج الدولة الإمبراطوري استعدادًا للعودة إلى قصر باكنحهام.

هل سيكون هناك موكب ملكي؟

في الواقع، سيكون هناك اثنان في شوارع العاصمة البريطانية في يوم التتويج، سيتوج أحدهما بالملك، وبعد الخدمة سيكون هناك موكب أكبر للعودة إلى قصر باكنجهام، حيث سيظهر الملك وأفراد العائلة المالكة في الشرفة ويشاهدون مرور الموكب.

وهذا الطريق نفسه أقصر بكثير من رحلة الملكة التي يبلغ طولها خمسة أميال إلى وستمنستر أبي في عام 1953، وقبل الخدمة، سيغادر الملك تشارلز قصر باكنجهام ويتوجه إلى المركز التجاري في مدرب الدولة لليوبيل الماسي، برفقة الحراسة السيادية لسلاح الفرسان المنزلي.

وسيمر الموكب عبر قوس الأميرالية قبل أن يتحول إلى وايتهول، ويسافر على طول شارع البرلمان وإلى الدير، وسيعود باستخدام نفس الطريق البالغ طوله 1.3 ميل، مع سفر الملك هذه المرة في «جولد استيت كوتش».

كيف يجعل الملك تشارلز الحفل أكثر شمولاً؟

كان هناك الكثير من التكهنات حول كيف يعتزم الملك جعل تتويجه أكثر شمولاً بينما يعكس رؤيته للنظام الملكي المستقبلي، سيتعين علينا الانتظار ونرى، ولكن تم الإعلان عن إشارة مبكرة واحدة يوم الجمعة عندما كشف قصر باكنجهام أن القادة الدينيين سيقودون المواكب الأولى إلى كنيسة وستمنستر، وسيتبعهم ممثلون من كل من العوالم الـ15 التي يتولى فيها الملك رئاسة الدولة، وسيرافق حاملى أعلام كل دولة الحكام العامون ورؤساء الوزراء، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح القادة الدينيين غير البروتستانت دورًا في التتويج.