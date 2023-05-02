مصطفى شعبان وأحمد زاهر يقدمان واجب العزاء في مصطفى درويش

حرص الفنان مصطفى شعبان، والفنان أحمد زاهر وابنتاه «ملك وليلي» على حضور عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

ووصل الفنان خالد سرحان قبل قليل إلى عزاء الفنان مصطفى درويش، وكذلك الفنان وائل عبد العزيز، والفنانة نانسي صلاح، وإدوارد، وريم مصطفى، وأحمد داود، وعلا رشدي، وأحمد السقا، وإيمان العاصي.

جنازة مصطفى درويش

وشيع جثمان الفنان الراحل مصطفي درويش من مسجد الحصري أمس بعد صلاة العصر، وحضر عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد داود وزوجته علا رشدي، محمود البزاوي، ريهام عبد الغفور، والمخرج ابرام نشأت، أحمد فلوكس، محمد علي رزق، حسن أبو الرووس، عمر السعيد، آسر ياسين.