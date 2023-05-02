هشام سليمان وأحمد السقا وأحمد داوود يقدمون العزاء في مصطفى درويش

حرص هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أحمد السقا وأحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، والسيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل، على حضور عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

بينما وصل الفنان خالد سرحان، والفنان ووائل عبدالعزيز، والفنانة نانسي صلاح، إدوارد، ريم مصطفي وماجد المصري وصابرين إلى عزاء الفنان مصطفى درويش.

الفنانون يصلون عزاء مصطفي درويش

وحرص الفنان وائل عبد العزيز على الوقوف بجانب أشقاء الراحل مصطفى درويش لاستقبال المعزيين وفي حالة حزن شديد.

وشيع جثمان الفنان الراحل مصطفي درويش، من مسجد الحصري أمس بعد صلاة العصر، وحضر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد داوود وزوجته علا رشدي، د محمود البزاوي، ريهام عبد الغفور، والمخرج إبرام نشأت، أحمد فلوكس، محمد علي رزق، حسن ابو الرووس، عمر السعيد، آسر ياسين.

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ 43 عاما.