إدوارد يصل عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش

حرص الفنان إدوارد على الحضور منذ قليل، لعزاء الفنان الراحل مصطفى درويش، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

ووصل منذ قليل خطيبة وشقيق الفنان مصطفى درويش، مسجد الشرطة؛ استعدادا لاستقبال المعزين.

وأنهى القائمون على قاعة عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش، جميع التحضيرات، وذلك لاستقبال المعزيين من الجمهور والفنانين وأقارب الراحل.

واختار أقارب الراحل، القاعة الأكبر بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك لاستقبال أكبر عدد من المعزين بسبب كثرة محبي الراحل.

الفنانون يودعون مصطفى درويش

وشيع جثمان الفنان الراحل مصطفي درويش، من مسجد الحصري أمس بعد صلاة العصر، وحضر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد داود وزوجته علا رشدي، محمود البزاوي، ريهام عبد الغفور، والمخرج ابرام نشأت، أحمد فلوكس، محمد علي رزق، حسن أبو الرووس، عمر السعيد، آسر ياسين.

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، أمس، عن عمر ناهز الـ 43 عاما، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد».