قبل إغلاق التسجيل بـ48 ساعة.. رابط وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4

ينتهي بعد أقل من 48 ساعة التسجيل على الوحدات السكنية فى مشروع سكن لكل المصريين 4 الذي يتم إلكترونيا، المطروحة عبر صندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري، والذي ينتهي يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.

مختلف مشروعات سكن 4 لكل المصريين والتى تشمل مشروعات سكن مصر وجنه مصر ودار مصر، والإسكان المتوسط والفوق متوسط بالمدن الجديدة بالمحافظات.

12 خطوة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا، في 12 خطوة منذ بداية انشاء حساب حتى انتهاء التسجيل وإختيار الوحدة المناسبة، على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا لتكون أولى خطوات الحجز.

خطوات حجز سكن لكل المصريين 4

وتنشر «الوطن» خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 4 وفقا لصندوق الإسكان الإجتماعي في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها،

- يتم تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعي ليتم، تسجيل الدخول بحساب مسبق أو إنشاء حساب جديد.

- ثم كتابة الرقم القومي والبيانات عند إنشاء حساب جديد عند التسجيل لأول مرة، أو تسجيل الدخول إذا كان يوجد حساب مسبق بالرقم السري .

- ثم اختيار حجز الوحدة المراد الحجز بها وفقا للمواصفات المناسبة لطالب العمل وهي وحدات دار مصر و وحدات سكن مصر ووحدات جنة.

- يتم اختيار سكن لكل المصريين 4.

- عقب التسجيل بحساب جديد أو كتابة الرقم السري والإسم يتم اختيار دخول مستخدم حالي.

- تتضمن بيانات الدخول للموقع الإسم والرقم السري.

- ثم يتم اختيار كلمة «طلباتي» الموجودة يسارا أعلى صفحة التسجيل.

- ثم إختيار حجز الوحدة المناسبة وفقا لبيانات الوحدة المطلوبة من الجدول المرفق بالموقع.

- ثم كتابة كود الحجز الخاص بالوحدة المناسبة، من الجدول المرفق.

- كتابة كود الحجز الخاص بالوحدة المناسبة.

- ثم النقر على اختيار تم لتظهر رسالة التأكيد.

- ثم تظهر بيانات الوحدة المناسبة على الشاشة عقب انتهاء التسجيل.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 للمتقدمين لحجز الوحدات وهي،

-للأسرة حجز شقة سكنية واحدة في المدن الجديدة المتاحة بصندوق الإسكان الإجتماعي.

- تستفيد كل أسرة من مبادرات التمويل العقاري مرة واحدة.

- استلام الشقة المسجلة خلال مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل.

- الأقرار بصحة المستندات المقدمة لاستلام الوحدة من قبل الطالب.