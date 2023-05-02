«الصحة العالمية» لقناة القاهرة الإخبارية: السودانيون معرضون لمختلف الأمراض المعدية

كشف أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، عن تردي الأوضاع الصحية في السودان جراء الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع المتمردة.

50 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية

وقال المنظري، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن 16 مليون مواطن سوداني يعانون من أزمات صحية ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المنظمات الأممية.

ولفت إلى أن هناك نحو 4 ملايين امرأة حامل و50 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية ولم يستطيعوا الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، مشيرا إلى وجود شلل تام أصاب نظام التقصي الوبائي الذي يتابع نمط الأمراض المعدية كالملاريا والحمى النزفية.

عدم القدرة على معرفة الأمراض

وأشار إلى وجود انقطاع متكرر للمياه، وتوقف مختبر الصحة العامة في الخرطوم عن العمل، ما أسفر عن عدم القدرة على التعرف على الأمراض التي تنشأ جراء النواقل مثل البعوض الحامل للملاريا.

ولفت إلى أن 24000 امرأة مقدر لهن وضع مولودا خلال الأسابيع المقبلة، ولن تتمكن من الحصول على الخدمات الصحية، وهن عرضة لمخاطر الإصابات الوخيمة والوفاة.