القبض على شاب يتاجر في النقد الأجنبي عبر «فيس بوك» بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على شاب لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال إحدى الصفحات عبر «فيس بوك».

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني جرى استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – سيارة ملكه)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية، إذ يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه عبر الصفحة المشار إليها بأسعار أقل من المتداول وبيعها بسعر السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.