«فودة»: أجهزة الأمن هي الدرع الواقي لسيناء مع المواطنين

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن سيناء بوابة مصر الشرقية ويُطلق عليها مقبرة الغزاة، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إنّ أجهزة الأمن هي الدرع الواقي لسيناء مع المواطنين.

وأشاد بالدور الذي تقوم به كافة أجهزة الأمن على مستوى جنوب سيناء، من عمليات تأمين في كل المناطق وعلى كل المحاور، موضحًا أن نجاح قمة المناخ COP 27 التي عُقدت في نوفمبر 2022، أجهزة الأمن كانت شريكة به.

تكريم قيادات الأمن

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه كرّم كل المشاركين في نجاح قمة المناخ في كل الجهات المعنية، بنحو 400 شخص من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأضاف، أن أجهزة الأمن جنود مجهولة في المؤتمرات الدولية، وتحمل على عاتقها جزءًا كبيرًا من نجاح أي مؤتمر، وشدد على أن المواطن في بيته آمن لأن لديه جهاز أمن يحميه.

مرور جنوب سيناء

وأوضح أن مرور جنوب سيناء برئاسة العميد حسن فخري الحو، لها دورًا كبيرًا في نجاح أي فعاليات تتم على أرض المحافظة، ورجال المرور يؤدون عملهم في الشوارع والأحياء وعلى الطرق، طوال اليوم لضبط الحالة المرورية.

وتابع أنه كرم مدير إدارة مرور جنوب سيناء، أمس بشرم الشيخ، وهنأه على دوره المهم والحيوي في تنظيم حركة المرور وكافة مسارات الضيوف المشاركة من دول العالم في أثناء مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في 2022، والسيطرة على حركة الأتوبيسات والسيارات الأجرة، وذلك وسط إشادة دولية ودون حدوث أية مخالفات أو شكاوى طوال مدة انعقاد المؤتمر، كما أهدى قائد مرور جنوب سيناء، شهادة تقدير ونسخة من المصحف الشريف.