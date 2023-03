ملياردير روسي في مرمى أجهزة الأمن الأوكرانية.. إحباط محاولة لاغتياله

أحبطت السلطات الروسية، هجوما بسيارة مفخخة تقف وراءه أوكرانيا لاغتيال رجل الأعمال القومي البارز كونستانتين مالوفييف، وقال جهاز «الأمن الاتحادي» الروسي، إن المؤامرة تضمنت زرع قنبلة محلية الصنع يتم التحكم فيها عن بعد أسفل سيارة يستخدمها رجل الأعمال.

واتهم جهاز «الأمن الاتحادي» الروسي، أجهزة الأمن الأوكرانية بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، مشيرا في بيان، إلى أن الناشط اليميني‭‬ الروسي المتطرف، المقيم في أوكرانيا دينيس كابوستين دبرها بالنيابة عن أجهزة الأمن في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

The FSB of Russia prevented an assassination attempt on the head of Cargrad companies, Konstantin Malofeev. His car was mined. A robotic complex was used to deactivate the IED. According to the FSB, the organizer of the assassination is Denis Kapustin, a participant in the attack pic.twitter.com/Y4SFjxd92o