ملياردير روسي في مرمى أجهزة الأمن الأوكرانية.. إحباط محاولة لاغتياله

أحبطت السلطات الروسية، هجوما بسيارة مفخخة تقف وراءه أوكرانيا لاغتيال رجل الأعمال القومي البارز كونستانتين مالوفييف، وقال جهاز «الأمن الاتحادي» الروسي، إن المؤامرة تضمنت زرع قنبلة محلية الصنع يتم التحكم فيها عن بعد أسفل سيارة يستخدمها رجل الأعمال.

ناشط يميني‭‬ روسي متطرف دبر محاولة اغتيال مالوفييف

واتهم جهاز «الأمن الاتحادي» الروسي، أجهزة الأمن الأوكرانية بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، مشيرا في بيان، إلى أن الناشط اليميني‭‬ الروسي المتطرف، المقيم في أوكرانيا دينيس كابوستين دبرها بالنيابة عن أجهزة الأمن في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

The FSB of Russia prevented an assassination attempt on the head of Cargrad companies, Konstantin Malofeev. His car was mined. A robotic complex was used to deactivate the IED. According to the FSB, the organizer of the assassination is Denis Kapustin, a participant in the attack pic.twitter.com/Y4SFjxd92o — LuluBell (@AuronLuluMagic) March 6, 2023

مالوفيف: لم أصب بأذى في محاولة اغتيالي

من جانبه، قال رجل الأعمال الملياردير الروسي والمدير التنفيذي لمجموعة شركات«تسارجراد»، كونستانتين مالوفييف، إنه لم يصب بأذى في محاولة اغتياله، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وفي إطار الوضع في مدينة «باخموت» شرق اوكرانيا، أشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن الرئيس بحث الوضع في «باخموت» شرق أوكرانيا، مع كبار القادة العسكريين، مضيفا في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني وقائد القوات البرية أولكساندر سيرسكي فضلا استمرار العملية الدفاعية في مواجهة روسيا، وتعزيز مواقع «كييف» في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وسيناقش وزراء الدفاع الأوروبيون، بمشاركة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج وشركاء أوكرانيين، في اجتماع غير رسمي، إمكانية إرسال معظم مخزونات القذائف المتبقية لـ«كييف».