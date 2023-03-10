أجهزة الأمن بالقاهرة تعيد طفلا من ذوي الهمم لوالدته بعد تغيبه عن المنزل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بخروج ابنها 10 سنوات من ذوي الهمم من المنزل ولم يعد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبتكثيف الجهود وبالتعامل الفني أمكن العثور على الطفل المتغيب ولا توجد به إصابات، وتم تسليمه لوالدته والتي تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وعلى الجهود المبذولة لإعادة ابنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.