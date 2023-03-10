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أجهزة الأمن بالقاهرة تعيد طفلا من ذوي الهمم لوالدته بعد تغيبه عن المنزل

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:20 م | الجمعة 10 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بخروج ابنها 10 سنوات من ذوي الهمم من المنزل ولم يعد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبتكثيف الجهود وبالتعامل الفني أمكن العثور على الطفل المتغيب ولا توجد به إصابات، وتم تسليمه لوالدته والتي تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وعلى الجهود المبذولة لإعادة ابنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع