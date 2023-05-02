بعد أسبوعين من تكريمه.. وفاة الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن بكفر صقر

توفي اليوم طالب بالصف الثالث الإعدادي في حادث تصادم، بعد أسبوعين من تكريمه في احتفالية لحفظ القران الكريم بكفر صقر، وحصوله على المركز الأول في حفظ القران الكريم.

وشيع أهالي قرية ناطورة التابعة لمركز كفر صقر جثمان الطالب الراحل وسط حالة من الحزن، حيث شارك في الجنازة جموع أهالي القرية، في مشهد مهيب عكس الوداع المؤلم للطالب الذي كان يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

الطالب الراحل يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق

وقال محمد السيد أحد أهالي قرية ناطورة، إن الطالب الراحل كان يتصف بالرجولة رغم صغر سنه، وكان يعمل ليساعد أسرته على تحمل نفقات المعيشة، مضيفًا أنه كان متوفقًا في الدراسة وحصل على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي عقدت في القرية في نهاية شهر رمضان.

وأصدرت إدارة كفر صقر التعليمية، بيانا نعت فيها الطالب الفقيد، جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى إدارة كفرصقر التعليمية بقيادة حاتم أحمد محمود مديرعام الإدارة التعليمية بكفر صقر، توحيدة عبد المقصود علي وكيلة الإدارة، رشاد عبدالعزيز مدير التعليم الإعدادي، ورمضان الباز مدير المدرسة، وأمينة عبدالرحمن وكيلة المدرسة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الطالب السيد عبدة محمد عطية بالصف الثالث الإعدادي مدرسة ناطورة الإعدادية إثر حادث أليم اليوم.