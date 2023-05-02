رئيس «الريف المصري»: نستهدف زراعة 300 ألف فدان مستصلحة بنهاية 2023

قال اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية، فبدون البنية التحتية القوية يحدث تأخير في التنمية والاستزراع والاستصلاح، وبالتالي كان هذا هو الهدف والإجراء للتحرك بكل قوة.

استكمال الطرق الرئيسية

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى استكمال الطرق الرئيسية داخل الأراضي ثم المدقات الرئيسية والداخلية ثم أعمال شبكات الكهرباء، وجرى الانتهاء من مرحلة أسبقية عاجلة من أصل 4 مراحل في قطعة واحدة من أراضي الريف المصري بمنطقة غرب المنيا على مساحة 285 ألف فدان.

وأشار إلى أن هذه المرحلة انتهت خلال اليومين السابقين، وباقي المراحل ستنتهي في يناير 2024، لافتا إلى أن شركة تنمية الريف المصري استطاعت تسويق أكثر من 700 ألف فدان خلال الفترة الماضية، وزراعة أكثر من 240 ألف فدان من هذه الأراضي، والتطلع لزيادة هذه المساحة ما بين 110 آلاف إلى 120 ألف فدان طبقا للمخطط ليصبح إجمالي ما جرى زراعته 300 ألف فدان حتى نهاية هذا العام.

إستصلاح الأراضي والاستزراع والتنمية المستدامة

وأوضح أن المشروع في الأساس للاستصلاح والاستزراع والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن الشركة تعد أكبر مطور في مصر في الاستزراع والاستصلاح، إضافة لبعض الأنشطة المكملة وأهمها تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية وإنشاء مجتمع عمراني متكامل ما يتيح فرص عمل كثيرة.

ولفت إلى أن أراضي الشركة موزعة على العديد من المحافظات؛ منها منطقة المغارة وسيوة في مرسى مطروح، والفرافرة الجديدة والقديمة بالوادي الجديدة، وسهل القاع بجنوب سيناء، وتوشكى، بجانب منطقة غرب منفلوط والقوصية، و970 ألف فدان في سهل المنيا الغربي.

وأكد أن الشركة تستهدف بالتنسيق مع أجهزة الدولة، زيادة الرقعة الزراعية وأعمال التنمية على الأرض لصالح المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والذرة.