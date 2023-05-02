ضياء رشوان: الحوار الوطني لم يتأخر.. وكنا نحتاج وقتا لبناء الثقة

رد الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على السؤال الذي أصبح يطرح بقوة في الوسط السياسي، وهو «لماذا تأخر الحوار الوطني؟»، مؤكدًا أننا في حاجة إلى تعريف الحوار الوطني للرد على هذا التساؤل الذي يدور في أذهان الجميع.

رشوان: كنا نحتاج الوقت حتى تعود الثقة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»: «لم نتأخر وكنا نحتاج الوقت حتى تعود الثقة وحالة الحوار التي غابت بين ناس، تقطعت الأوصال فيما بينهم وانسدت القنوات الحوارية بينهم».

وأكد رشوان، أنه كان لا بد من فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكي تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات، وهذا الأمر جرى خلال العام الذي مضى، وكان مستوى التواصل غير مسبوق، وكان هناك بناء لحاجة كانت غير موجودة، فبالتالي كان التعاون لبناء وطن واحد وبشكل مشترك بالرغم من اختلاف عملية الثقة، وكان هذا العام عام بناء الثقة بين أطراف الحوار، وهذه الأطراف سياسية تمثل أحزاب كثيرة في مصر، وأحزاب على مستوى المعارضة».

وتابع: « كانت سنة مهمة وضرورية للغاية لأن العقبات والثقة ظلت موجودة حيث كانت الثقة مفقودة بين كافة الأطراف المعارضة وأطراف ليست معارضة ومن بنى تلك الجسور هم أصحابها ونحن فقط عنصر مساعد».

وأشاد رشوان بحجم الحرص والتواصل لإنجاح الحوار: «في الحياة السياسية كلها لم أرى هذا الحجم من التواصل بهذا الزخم والكثافة وسوف يظهر على المنصة عبر تواجد ألوان طيف حقيقي ولم يحدث على مدار عقود أن يكون بهذا الشكل إلا في شكل فردي وبالتالي التفاعلات أخذت وقتا طويلا لمدة سنة كاملة حيث كانت الأطياف حالة حوار».