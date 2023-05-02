ضياء رشوان يكشف تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني غدا: ستليق بحجم مصر

قال الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسة الغد ستشهد إعلان بدء الحوار، وستقام في أرض المعارض بمركز المؤتمرات، مؤكدًا أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستليق بهذا البلد، وسوف تتكون من أربع جلسات.

كلمات لممثلي الحزب

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «أون»، أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن كلمات لممثلي الأحزاب والنقابات العاملية والمفرج عنهم من السجون، وسيكون هناك عرض من المقررين للمحاور الثلاثة حول شكل الجلسات.

حضور سفراء أجانب

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية ستكون فرصة للأحزاب السياسة لمناقشة بعضها، وسيتواجد عمرو موسى وحمدين صباحي وحسام بدراوي، مؤكدًا أن سفراء أجانب وممثلي ووسائل الإعلام الأجنبية سيحضرون نقاشات الحوار الوطني بعد أسبوع.