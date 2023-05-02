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أحمد الطاهري: الحوار الوطني أهم حدث في مصر.. ويجب الالتفاف حوله

كتب:

محمد عزالدين
09:18 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن برنامج «كلام في السياسة» ناقش على مدار 3 حلقات بشكل مكثف ملامح عامة لطبيعة كل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة «السياسي والاجتماعي والاقتصادي».

مشكلات كل قطاع أولوية

وأضاف خلال ختام حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن من تابع الحلقات الثلاثة سيجد أن أسهل اكتشاف أنه لا يوجد قطاع إلا ولديه مشكلات كبيرة، هذه المشكلات تعتبر أولوية لأهل كل قطاع وتحتاج إلى تدخل سريع.

وتابع: «حين تضع هذه الصورة كاملة أمامك يمكنك أن تفهم مغزى الحوار الوطني، باعتباره مسؤولية أمة بأكملها تريد حياة أفضل وتريد العبور للمستقبل، بعد عام من الجهد الشاق لهيئة الحوار الوطني، ومجلس الأمناء، واللجنة الفنية».

حوكمة قطاع الصحة

ولفت إلى أنه بعد ما تم عرضه من مشكلات وتداخلها مثل ضرورة حوكمة قطاع الصحة لوجود مستشفيات تابعة لجهات عدة، بعد كل ذلك من كان يقول قبل عام إن الحوار الوطني مناورة سياسية أو ضوء إعلامي لحظي، عليه مراجعة نفسه، وحين نصف هذا الحوار بأنه أهم حدث في مصر يجب أن نلتف حوله ونتابعه فهذه ليست مبالغة.

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