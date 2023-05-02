فريد زهران لـ قصواء الخلالي: الحوار الوطني محاولة لبناء مجال سياسي

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن الحوار الوطني محاولة لبناء مجال سياسي وعملية سياسية، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتبنى هذا الحوار، إذ قال «أنا أدعو إلى حوار سياسي بغرض الاصلاح السياسي الذي تأخر كثيرا».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»: «في أي مجتمع بالعالم هناك مصالح متعارضة واختلافات بين الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية، والفارق بين أي بلد وآخر ليس وجود الخلافات من عدمها، لأنها تظل موجودة في أي مكان بالعالم، ولكن الفارق يكمن في طريقة إدارة الخلافات».

وتابع: «عندما تكون هناك أزمة اقتصادية يكون الحل هو وجود مجال سياسي لأن الأحزاب المتنافسة تقدم أكثر من رؤية لحل المشكلة الاقتصادية وعندها يختار الشعب الرؤية التي ستنسجم مع طلعاته ومصالحه واختياراته، الأزمة الاقتصادية لا يجري حلها إلا في وجود مساحة حرية تسمح لنا بالوصول إلى حلول بينما يختار الناس الحلول التي تناسبهم».