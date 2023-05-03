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ضياء رشوان: الإفراج عن 32 صحفيا نقابيا.. نحن مع الانفتاح والعودة للقانون

كتب:

أحمد حامد دياب
12:35 ص | الأربعاء 03 مايو 2023
الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان

الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن مسألة حبس الصحفيين من صميم مسؤولياته المهنية، وأنه تم الإفراج عن عشرات المحبوسين قائلاً: «لا زال هناك مجموعة من الصحفيين المحبوسيين وربنا وفقنا وبالتواصل مع الجهات المختصة أفرج عن 32 صحفيا نقابيا و18 غير نقابي ومن تبقى تقريباً 10 إلى 12 اسم وخرج منهم اثنان بالأمس، ومن ثم عدم حبس الصحفيين سيكون من صميم واجباتي المهنية والشخصية وهو نص دستوري وهو احترام حرية الصحافة في حرية الرأي والتعبير».

نقيب الصحفيين في الحوار الوطني

وأوضح ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، قائلًا: «خالد البلشي نقيب الصحفيين سيحضر الحوار الوطني وموقع درب كان لازم يتفتح.. لأننا عايزين مواقع أخرى تكون موجودة  وأسباب حجب المواقع بعضها قانوني، ونحن مع الانفتاح الكامل والرجوع للقانون».

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