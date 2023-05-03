مبعوث مجلس السيادة لـ«القاهرة الإخبارية»: أشكر مصر.. والسودان غدا مختلف عن الأمس

توجَّه دفع الله الحاج علي، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الأجهزة المعنية لاستقبالهم أشقائهم من السودان.

السودانيون يعبرون عن شكرهم بعد استقبالهم على الحدود المصرية

وقال مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني خلال لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن السودانيين عبّروا عن شكرهم لكل ما وجدوه من حفاوة واستقبال على الحدود المصرية.

وأضاف أن الاتصالات على مستوى قيادة مصر والسودان لم تنقطع منذ اندلاع الأزمة وقبلها، لافتًا إلى أن القوات المسلحة السودانية تعمل وفق استراتيجية ترجع لأكثر من مئة عام.

القوات المسلحة السودانية تتبع استراتيجية هادئة

وأوضح أن الجيش السوداني كان بإمكانه حسم الموقف في زمن وجيز لولا تغلغل الميليشيا داخل الأحياء السكنية، خاصة أن القوات المسلحة السودانية تتبع استراتيجية هادئة حتى لا يحدث ضرر للمدنيين.

وتابع مبعوث مجلس السيادة السوداني أن الوضع الأمني تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية فيما عدا بعض الجيوب، مؤكدًا أن هناك 17 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية حاليًا.

ولاية غرب دارفور لم تهدأ

وأشار إلى أن ولاية غرب دارفور لا تزال تشهد أحداثًا، وستسيطر عليها القوات المسلحة قريبًا، لافتًا إلى أن ولاية الخرطوم يوجد بها بعض جيوب ميليشيا الدعم السريع.

ولفت إلى أن السودان سيكون غدًا مختلفًا عما كان عليه بالأمس، إذ يعتمد سياسة جديدة تسهم في التحول الديمقراطي لشعبه، مع العلم بأن الوساطات السابقة في الأزمة السودانية كانت قاصرة على مجموعات محدودة ولم تكن شاملة.

العملية السياسية المقبلة ستشمل أطرًا أوسع

وذكر أن ميليشيا الدعم السريع تدعم المبادرات التي لا تشمل كل الكيانات السودانية، مؤكدًا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يؤيد انتقالًا ديمقراطيًا تشارك فيه جميع أطياف الشعب السوداني.

واختتم أن العملية السياسية المقبلة ستشمل أطرًا أوسع من الاتفاق الإطاري، مضيفًا أنه لا تفاوض مع الميليشيا لأنها طرف متمرد، خاصة أن جميع الأحزاب والقوى السياسية السودانية تدعم الشرعية المتمثلة في القوات المسلحة.