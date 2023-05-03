تداول 197 ألف طن بضائع استراتيجية عبر ميناء الإسكندرية 

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية، نشاطًا ملحوظًا، إذ جرى دخول وخروج 54 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ 39 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

حركة تداول الحاويات في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنّ حركة تداول الحاويات شهدت بدورها نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة، إذ جرى تداول 2445 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، وشكلت الحاويات الصادرة 41.5% تقريبًا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1015 حاوية، بينما تم ورود 1430 حاوية مكافئة.

وأوضح في بيان اليوم، أنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، جرى تداول 197 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

توجيهات رئيس ميناء الإسكندرية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بصوره كافة.