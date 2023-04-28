وصول 30 عربة ثالثة مكيفة جديدة إلى ميناء الإسكندرية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية، آتية من المجر ليصل إجمالي ما جرى الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري، إلى 755 عربة «499 عربة تهوية ديناميكية + 256 عربة درجة ثالثة مكيفة»، على أنّ يتوالى بعد ذلك، وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

تطوير السكك الحديدية

وأضاف التقرير، أنّ الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي جرت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتًا إلى أنّ الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، وأنّ العربات الجديدة التي تصل يجري دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

1350 عربة جديدة

وتتكون صفقة 1350 عربة جديدة، من عدد 850 عربة مكيفة، 500 عربة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة، و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية، لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد جديدة، بالإضافة إلى توريد الشركة المجرية، 50 عربة بوفيه جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة، ليصل إجمالي العربات إلى 1350عربة، وتعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة، ليجري استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.