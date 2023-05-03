تنسيق الجامعات 2023.. قواعد جديدة واستعدادات مكثفة تعرف عليها

أكد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، اعتماد عدد من القواعد الجديدة في تنسيق الجامعات 2023، و تنسيق الكليات المختلفة لطلاب الثانوية العامة 2023، ومايعادلها من شهادات وفقا للوائح المنظمة لعمل تلك الكليات وقانون تنظيم الجامعات، والتشديد على الاستعداد المبكر لأعماله، والتي بدأت بإجراء التجهيزات اللوجستية في هذا الشان .

تنسيق الجامعات 2023: إلغاء اختبارات القدرات بعدد من الكليات

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، البدء في الاستعداد والتجهيزات اللوجستية لتنسيق الجامعات 2023، مؤكدا أن مقر مكتب التنسيق 2023، كما هو في جامعة عين شمس دون تغيير، لافتا إلى أنّ العمل يجرى على قدم وساق استعدادا بمختلف الجامعات والكليات لأعمال التنسيق .

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أنّ المجلس اعتمد إلغاء اختبارات القدرات 2023 في كليات التمرض، والإعلام، والمعاهد الفنية الصحية، والمعهد الفني للتمريض، والجامعات التكنولوجية، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، واستمرارها بكليات، «التربية الموسيقية والفنية والرياضية والنوعية والفنون الجميلة والتطبيقية»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات.

إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي في كليتي التربية والتمريض

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنّ المجلس وافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التربية والتمريض والمعاهد الفنية الصحية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

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